O que é que representa para o Bankinter Portugal a participação numa grande conferência de marketing digital como esta?

Para o Bankinter, a associação a um evento desta natureza reveste-se da maior importância, pela relevância do marketing digital nos modelos de negócio das empresas que operam em sectores de B2C. Ter a oportunidade de "trazer" conteúdos dos mais reconhecidos especialistas na área e torná-los acessíveis à comunidade empresarial é algo em que acreditamos ser determinante no papel que um banco deve assumir.

Qual é a importância do marketing digital hoje no Bankinter?

O marketing digital é uma das peças fundamentais da estratégia de marketing do Bankinter junto de clientes particulares e empresas, nas diferentes fases da jornada de cliente: conhecimento, admissão, compra, fidelização e retenção. Temos investido em novas capacidades de marketing digital, por via da contratação digital de produtos e serviços (fundos de investimento, títulos, operações de negócio internacional); pela criação de novas e inovadoras plataformas (como a Plataforma de Negócio Internacional para Empresas e, brevemente, a nova plataforma Bankinter Broker); e através da utilização de omnicanalidade no contacto com os nossos clientes.



Quais foram as principais transformações digitais no marketing e as principais tendências?

A principal transformação neste sector passa pela contínua desmaterialização dos processos de compra. Processos como a abertura de conta, contratação de um produto de crédito ou investimento podem ser executados de forma digital, à distância e com toda a simplicidade e com segurança.

Todavia, mais que tendências, importa falar dos desafios. O grande desafio passa pela adopção de plataformas abertas - open banking - para disponibilizar soluções globais e agregadoras aos clientes, que ultrapassam a dimensão do serviço bancário, mas que respondam às necessidades das pessoas e empresas.



Por fim, o tema de capturar a atenção do consumidor é um outro desafio. Comunicar muito é diferente de comunicar bem e a atenção dos consumidores é muito limitada para a formação da decisão de comprar determinado produto ou escolher determinada entidade.