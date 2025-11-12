Upwork aterra em Lisboa. É o 17.º unicórnio a chegar à capital portuguesa

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa deu as boas-vindas a um novo unicórnio na cidade. Escritório em Alcântara abre no início de 2026.

Carlos Moedas prometeu e entregou. Lisboa deu as boas-vindas a um novo unicórnio, a Upwork, marcando a chegada da 17.ª empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares à capital portuguesa.



Carlos Moedas Upwork Hayden Brown

A plataforma que une empresas a trabalhadores freelancers vai instalar-se num espaço de co-work dentro da Fábrica dos Unicórnios, para depois abrir o seu próprio escritório no início de 2026, na zona de Alcântara.

Hayden Brown, CEO da Upwork, elogiou, na conferência de imprensa conjunta com o autarca Carlos Moedas, o papel da Web Summit "em unir a tecnologia com a comunidade", pelo que apenas fazia sentido anunciar a chegada no evento tecnológico.

"Lisboa é o lugar onde empreendedores brilhantes e otimistas trabalham em conjunto com políticos com pensamentos avançados e prontos para criar uma visão partilhada de como a tecnologia pode beneficiar Portugal, mas também o resto do mundo", destacou Hayden Brown.

A chegada a Portugal marca também a expansão do unicórnio para fora dos Estados Unidos.