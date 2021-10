“Temos de usar o telemóvel com a mesma reserva que os cartões”

A ambição de Madalena Cascais Tomé é colocar a SIBS no grupo das cinco maiores empresas do setor das tecnológicas de pagamentos (fintech) da Europa. Um objetivo que reconhece ambicioso, já que hoje está entre as 10 ou 20 maiores do setor. “Eu acredito que nada é impossível, temos de colocar a ambição num nível alto e trabalhar para isso.” No seu terceiro mandato como presidente-executiva, com 44 anos e três filhos, está num setor dominado por homens. Como é que isso aconteceu? A formação em Matemática, a possibilidade de ter tido uma experiência muito diversificada e de liderar equipas de grande dimensão desde muito nova são as explicações que encontra. Uma entrevista em que fala do que mudou na empresa com a pandemia, das críticas da Autoridade da Concorrência, dos mercados em que entrou recentemente, do MBWay e dos desafios que enfrenta, entre eles atrair talento, o que se tornou ainda mais difícil com a pandemia.