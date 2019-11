Salários de recém-licenciados 18% mais baixos que em 2008

Nos últimos anos, a economia em Portugal cresceu acima dos 2% e a taxa de desemprego recuou até perto dos 6%. Mas o cenário não melhorou para os recém-licenciados, que, em média, recebem menos 18% que um recém-licenciado recebia em 2008.Segundo cálculos do Expresso , com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2008 um jovem recém-formado recebia, em média, 793 euros líquidos mensais - rendimento que caiu para 592 euros em 2013.