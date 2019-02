Responsável pela ruína da Enron saiu da prisão 12 anos depois

Jeffrey Skilling foi libertado da prisão na quinta-feira, 21 de fevereiro, após 12 anos e dois meses de pena por fraude, conspiração e "insider trading" que contribuíram para o que na altura foi a maior falência na história dos EUA.Durante a sua odisseia de 11 anos na Enron, Skilling e seus aliados, como Andrew Fastow, usaram instrumentos financeiros obscuros com nomes como Talon e JEDI que se revelaram bombas-relógio na superestrutura financeira da instituição. Depois da sua ascensão a CEO, no início de 2001, Skilling demitiu-se abruptamente em agosto desse mesmo ano. Não passaram quatro meses até a Enron apresentar o pedido de insolvência.Skilling, agora com 65 anos, passou os últimos seis meses da sua pena em Houston, numa casa de reabilitação orientada para ajudar as pessoas a se reintegrarem na sociedade.