Preço da electricidade vai descer 3,5% em 2019

No próximo ano o preço da factura da electricidade vai descer 3,5% para os clientes que estão no mercado regulado. A decisão final da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) foi divulgada esta segunda-feira, 17 de Dezembro.





Esta actualização representa uma descida de 1,58 euros numa factura média mensal de 45,1euros, de acordo com a proposta do regulador liderado por Cristina Portugal. Para os consumidores com tarifas sociais, prevê-se uma redução de 13,67 euros, para uma factura média mensal de 26,8 euros, segundo as contas da ERSE.



Esta medida vai impactar 1,15 milhões de clientes domésticos que se encontram no mercado regulado. A larga maioria, mais de 5 milhões, já transitou para o mercado liberalizado.





A revisão das tarifas por parte da ERSE, que a 15 de Outubro tinha avançado com uma proposta de aumento dos preços de 0,1%, acontece depois de o Governo ter aprovado a transferência de 190 milhões de euros para abater o défice tarifário, como previa o Orçamento do Estado para 2019.