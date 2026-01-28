Portugal capta 1,5 mil milhões. Procura por dívida nacional aumenta

A agência que gere a dívida pública conseguiu angariar todo o montante que pretendia. Apesar do custo não se ter alterado face às emissões comparáveis a procura aumentou.

Portugal emitiu esta quarta-feira 1,5 mil milhões euros, perfazendo o montante total que procurava em obrigações do Tesouro (OT) que vencem dentro de cinco e nove anos. O resultado da operação avançado pela Bloomberg indica que a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP registou maior procura nas duas linhas, embora o juro pago tenha ficado praticamente inalterado face ao das emissões comparáveis.



Pedro Cabeços, presidente do IGCP

No caso da linha que vence a 17 de outubro de 2031 foram angariados 600 milhões de euros, com uma "yield" de 2,572% e a procura ficou 2,74 vezes acima da oferta. No último leilão comparável, em julho do ano passado, o IGCP tinha captado mais do que agora, nos 650 milhões de euros, pagando um juro de 2,57%. No entanto, a procura tinha sido mais baixa, de 2,09 vezes superior à oferta.

Já em obrigações que vencem a 15 de junho de 2035, a agência que gere a dívida pública colocou 900 milhões de euros, com um juro de 3,058%. A procura ficou 1,82 vezes acima da oferta. Esta emissão compara com a realizada em setembro do ano passado, quando o país emitiu 621 milhões de euros com uma taxa de juro nos 3,059%. A procura ficou 1,57 vezes acima da oferta.

Este leilão aconteceu depois de, no início do mês, o país ter realizado uma venda sindicada de quatro mil milhões de euros em OT, na qual os investidores demonstraram um forte apetite por dívida pública portuguesa, levando a procura a recordes. Esta serviu para Portugal fechar logo uma fatia significativa do capital que vai precisar em 2026.

As necessidades de financiamento líquidas deverão situar-se em 13 mil milhões de euros este ano, o que compara com os 10,8 mil milhões de 2025, segundo indica o programa de financiamento do IGCP. Angariados quatro mil milhões de euros Portugal captou um sexto das necessidades de financiamento brutas de obrigações do Tesouro para o ano, nos 24 mil milhões de euros.