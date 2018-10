No segundo mês de aplicação das recomendações do Banco de Portugal, o novo crédito à habitação voltou a cair, depois de já ter recuado em Julho. Foram concedidos 810 milhões de euros, menos do que os 919 milhões de euros emprestados um mês antes, segundo os dados do supervisor. Ainda assim, este montante ficou acima dos 709 milhões de euros concedidos em Agosto do ano passado.

Os limites à concessão de novo crédito recomendados pelo Banco de Portugal entraram em vigor no mês de Julho. E, desde então, as novas operações tem vindo a diminuir. Contudo, as quedas têm sido pouco expressivas, com os valores concedidos a superarem os do período homólogo. E são quedas que ocorrem no período das férias de Verão, período tipicamente marcado por menos operações.

Os dados do supervisor publicados esta terça-feira revelam que, em Agosto, foram emprestados mais de 800 milhões de euros para a compra de casa. Isto depois de dois meses seguidos com valores acima dos 900 milhões de euros. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, foram emprestados 6.503 milhões de euros, mais 24,8% do que no período homólogo.

Trata-se do montante mais elevado desde os primeiros oito meses de 2010, quando foram concedidos 6.992 milhões de euros.

Mas, se no crédito à habitação se verificou uma queda face ao mês anterior, as novas operações de crédito ao consumo aumentaram. E este segmento está também abrangido nas recomendações do Banco de Portugal.



Em Agosto, foram concedidos 404 milhões de euros, mais do que os 387 milhões emprestados em Julho. E este valor também aumentou face aos 349 milhões de euros concedidos em Agosto de 2017.

Entre Janeiro e Agosto, foram concedidos 3.132 milhões de euros, mais 17,4% do que no mesmo período de 2017. Desde 2004, que as novas operações de crédito não atingiam valores tão elevados nos primeiros oito meses do ano.

Quanto ao crédito para outros fins, foram emprestados 136 milhões de euros, em Agosto, menos do que os 143 milhões de euros concedidos um mês antes. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, as novas operações ascendem a 1.186 milhões de euros, menos do que os 1.301 milhões de euros emprestados no período homólogo.

No total, os bancos emprestaram 1.350 milhões de euros às famílias, em Agosto. Um montante que representa uma queda de 6,8% face ao mês anterior e um aumento de 12% relativamente ao período homólogo.



Empresas com melhor arranque de ano desde 2015

Relativamente às empresas, o mês de Agosto ficou marcado por uma queda nas novas operações. Foi a primeira diminuição depois de três meses consecutivos de aumento do dinheiro emprestado. Foram concedidos 2.460 milhões de euros, o que ficou aquém dos 3.066 milhões de euros emprestados em Julho.