Neil Patel: Google é mais importante que os media sociais

O SEO e o marketing de conteúdo são muito mais importantes para direccionar o tipo certo de tráfego e para gerar conversões e aumento de receita.

"Branding and the Future of Digital"

por Neil Patel Digital Marketer & Top Influencer Keynote Speech + Q&A

com André Veríssimo

14h50 de 29 de Novembro de 2018.



Neil Patel criou quatro das mais populares ferramentas de SEO (Search Engine Optimization) do mundo. Foi co-fundador da Crazy Egg, Hello Bar e KISSmetrics.



O que diferencia Neil Patel de outras empresas ?

A Neil Patel Digital é muito selectiva na contratação dos melhores consultores de marketing digital do mundo. Fazemos formação contínua e testamos novas ideias e estratégias para compreender o que funciona melhor e entregamos resultados muito superiores aos de outras agências.



Qual é o seu conselho para as PME e as start-ups?

Devem entender os seus públicos-alvo e a concorrência. É extremamente importante ter um grande conhecimento dos targets e da concorrência e devem monitorizá-los constantemente para estar atentos às tendências e às mudanças.



Têm de constituir uma boa equipa. No início podem não ter os recursos para contratar todos os colaboradores que consideram necessários, por isso certifiquem-se de que contratam, desde o início, pessoas proactivas.



Quais são as tácticas para aumentar as vendas?

Há uma fórmula, mas muda um pouco com base no target, região, língua, etc. Estamos muito focados em SEO (Search Engine Optimization) e marketing de conteúdo para garantir rankings no Google e a geração de tráfego qualificado. Depois de classificar as palavras-chave que geram o tipo certo de tráfego, mudamos o foco para optimizar o marketing para conversões. Desta forma, haverá um aumento na receita, não apenas no tráfego.



Considera que o e-commerce pode usar a media social para aumentar vendas?

É possível, mas não é tão importante como concentrar-se em ter uma presença no Google. O SEO e o marketing de conteúdo são muito mais importantes, pois vão direccionar o tipo certo de tráfego. As pessoas não vão para o Facebook, por exemplo, para fazer uma compra ou para aprender. Quando alguém precisa de uma solução para o problema ou resposta para perguntas, vai ao Google. Por isso é um sítio onde devemos querer estar.



Os media sociais podem ajudar com o branding e a awareness, mas não têm hoje o mesmo poder, que tinha no passado.