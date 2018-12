Quando chegou à Suécia, Joana levantava todos os meses o seu salário e guardava-o num envelope para o poder gerir melhor. A psicóloga punha de lado o necessário para as despesas e ia gastando o resto. Dez anos depois, assume que, tal como a maioria dos suecos, não conhece bem as notas e as moedas. Nem precisa.Este é um dos países onde a população utiliza mneos dinheiro físico. Em 2010, quase metade das compras era paga com moedas e notas. Em seis anos este valor caiu para os 15%. Os cartões bancários e as aplicações móveis passaram a ser os métodos de pagamento mais comuns, mas o banco central sueco planeia agora o lançamento de uma moeda virtual. O que muda?

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 6 de Dezembro de 2018.