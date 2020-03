O impacto da epidemia da Covid-19 ao nível económico também se irá refletir nas contas públicas, admitiu esta segunda-feira, em entrevista ao Jornal da Noite da SIC, o primeiro-ministro. "Hoje, muito provavelmente, já não haverá excedente orçamental", reconheceu António Costa.





"não estamos a falar de uma crise que dure duas semanas" mas sim "alguns meses", apontando maio como o mês em que a progressão de novos casos entre em trajetória descendente.

Mas, o líder do Governo assegurou que o foco neste momento não é nas contas públicas, mas sim na economia real."A primeira condição para evitar este tsunami económico é garantir que não há quebras de rendimentos", defendeu, acrescentando que o impacto no emprego também não pode anular os ganhos conseguidos nos últimos quatro anos.E, frisou, os ministros das Finanças e da Economia irão apresentar já esta terça-feira um "pacote muito forte de sustentação da economia e de apoio às empresas". Sem revelar grandes detalhes, o primeiro-ministro referiu que as medidas incluirão "linhas de crédito com juros francamente favoráveis", bem como o "diferimento de algumas obrigações" e "assegurar moratórias de crédito para não estrangular as empresas".Costa salientou que