Entre 2012 e 2016, Almada passou de 259 139 dormidas nos seus três hotéis para 355 426.

A hotelaria na Margem Sul não tem acompanhado o crescimento do turismo na região.



Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), citados pelo Diário de Notícias, Almada passou de 259 139 dormidas nos seus três hotéis para 355 426 entre 2012 e 2016. Ao diário, a autarquia reconhece que o número terá subido em 2017. Também no Montijo passou das 86 135 dormidas em 2015 para as 112 515 no ano passado e Alcochete de 14 918 para 19 177, de 2015 para 2016.



Além destas subidas nos números de dormidas, o número de visitantes em monumentos como o Cristo Rei Santuário do Cristo Rei (Almada) tem aumentado. Ao DN, o reitor do santuário, padre Sezinando Luís Felicidade Alberto, disse que este monumento terá recebido em 2017 cerca de um milhão de pessoas, mais 16% do que no ano anterior.



O mesmo diz que o número só não é maior porque os turistas têm dificuldades em ficar alojados em algum dos municípios. O sacerdote diz que não há oferta hoteleira para aproveitar o aumento de estrangeiros na Área Metropolitana de Lisboa, atraídos mar e gastronomia variada. Só o ano passado, foram mais de seis milhões de visitantes.