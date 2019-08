Kristalina Georgieva é a candidata europeia a liderar o FMI

não recolheu a maioria qualificada necessária para a sua designação - apoio de mais de 55% dos Estados-membros, que representam mais de 65% da população do bloco comunitário. No entanto, depois de reunião,

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes. — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) August 2, 2019

Kristalina Georgieva, diretora executiva do Banco Mundial, foi escolhida por ministros das Finanças da União Europeia como a candidata do continente à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI), avança a Reuters.Depois de mais de 12 horas de conversações e votações, a búlgaraconseguiu o consenso entre os líderes financeiros dos Estados-membros da UE.O último adversário de Georgieva a desistir, o holandês Jeroen Dijsselbloem, desejou o maior sucesso à candidata nas redes sociais.Pelo caminho, antes do holandês, tinham ficado Oli Rehn e Nadia Calviño. O governador do Banco da Finlândia anunciou a decisão depois da segunda votação, enquanto a ministra da Economia de Espanha desistiu ainda durante a manhã. Esta quinta-feira, o ministro das Finanças português, Mário Centeno, já tinha anunciado que não faria parte da votação.(em atualização)