De rankings de empresas felizes a gestores de felicidade, as empresas estão cada vez mais atentas ao conceito e em como a felicidade se manifesta nos seus trabalhadores. Um estudo que envolveu a Universidade de Oxford, em Inglaterra, a Erasmus Universidade de Roterdão, nos Países Baixos, e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos EUA, concluiu que os trabalhadores felizes são 13% mais produtivos, recorda o Jornal de Negócios. E no final de outubro, arranca uma pós-graduação dedicada à Gestão do Bem-estar e da Felicidade Organizacional, na Egas Moniz School of Health & Science, em Almada.