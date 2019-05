No entanto, a ordem de quantidade de ofertas é algo diferente. Os anúncios de emprego mais colocados durante o primeiro trimestre foram para comercial, restauração/hotelaria, construção civil, saúde/beleza e só depois ofertas para trabalho doméstico/limpezas.



De acordo com o estudo elaborado pelo Olx, a grande maioria de utilizadores que procuram emprego no Olx são homens casados, licenciados e na faixa dos 35 aos 59 anos.



O número de novos anúncios na plataforma também subiu 28% em relação ao mesmo período do ano passado, tendo sido registados 7.600 nos primeiros três meses do ano. No primeiro trimestre de 2018 o número de novos anúncios saldava-se nos 5.509, refere o relatório da Olx divulgado esta sexta-feira.



Lisboa, Porto, Setúbal, Faro e Braga são, por esta ordem, os distritos em que se verificam mais novos anúncios no primeiro trimestre.



"É com agrado que registamos este crescimento dos números, tanto de procura como de novos anúncios, em relação ao ano passado. É sinónimo que o OLX é uma plataforma cada vez mais útil em diferentes momentos da vida das pessoas e este é um excelente exemplo disso mesmo. Aliás, esta é uma das principais bandeiras do reposicionamento que lançámos recentemente", afirma Andreia Pacheco, brand manager do OLX em Portugal.

A procura de emprego no Olx cresceu 39% no 1º trimestre de 2019, tendo a secção de emprego do site sido consultada 544.522 nos primeiros três meses do ano, de acordo elaborado pelo próprio portal de anúncios classificados.Em 2018, a procura por anúncios de emprego (que se traduz pelos contactos feitos entre utilizadores) tinha sido de 330.000. Os empregos mais procurados são no setor da restauração/hotelaria e depois procuras de emprego em limpezas. A lista fica completa com construção civil, comercial e assistente de loja, por esta ordem.