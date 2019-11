Governo quer salário mínimo nos 635 euros. Proposta não convence patrões

A não ser que a equipa de António Costa volte a surpreender com uma estratégia de última hora, o Governo vai anunciar esta quarta-feira o aumento do salário mínimo nacional para 635 euros brutos em 2020. Este valor é referido há várias semanas e continuava a ser avançado na noite de terça-feira.



Este é, aliás, o valor mínimo admitido pela UGT e a sua linha vermelha para um acordo em concertação social que não se antecipa.



Leia tudo no Jornal de Negócios.