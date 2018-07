As famílias portuguesas estão a pagar 103 euros a mais por ano na factura do gás natural. Segundo dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), avançados pelo Jornal de Notícias, os consumidores pagam todos os meses 8,6 euros pela taxa de ocupação do subsolo. Esta taxa deveria ter deixado de ser paga há um ano e meio pelos consumidores.

Estimativas da Deco revelam que, desde Janeiro de 2017, estão a ser "cobrados abusiva e indevidamente" 3,25 milhões de euros por mês aos consumidores de gás natural.

Numa eventual acção judicial por cobrança indevida, os operadores das redes de distribuição poderão ter de devolver 58,5 milhões de euros aos consumidores.

Este mês, a Deco relembrou que os consumidores de gás natural continuam a pagar esta taxa mensalmente – quando deveria ser suportada pelas empresas desde Janeiro do ano passado, como previsto no Orçamento do Estado.