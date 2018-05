O Facebook vai ter uma ferramenta de dating (encontros amorosos), à semelhança do Tinder. O objectivo é "criar relações reais e de longo prazo".

O Facebook anunciou esta terça-feira que terá uma nova ferramenta de encontros amorosos, preparando-se para competir com o Tinder no negócio do dating.





"Há 200 milhões de pessoas no Facebook que se declaram solteiras, por isso há alguma coisa aí que podemos fazer", declarou Mark Zuckerberg, fundador da rede social.



Na prática, de acordo com o que o fundador Mark Zuckerberg explicou no evento anual da empresa F8, os utilizadores vão passar a ter uma opção de aderir a uma área de encontros amorosos, dando-se a conhecer a pessoas que não estão na sua lista de amigos.



Zuckerberg frisou que os amigos não saberão se está nessa área. Será promovido o contacto entre utilizadores da mesma região e com interesses semelhantes - não incluindo os "amigos". Uma das funcionalidades será a de, se vai a um evento, saber quem também está disponível para fazer "dating". De acordo com o fundador do Facebook, o objectivo é "criar relações reais e de longo prazo". Dentro desta funcionalidade, os interessados poderão conversar através de mensagens privadas de texto.



Após este anuncio, as acções do Tinder e Match Group (que detém o OkCupid) caíram mais de 20% em bolsa.