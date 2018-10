Exportações desaceleram mais do que importações em Agosto

não são deflacionados, ou seja, não têm em conta a variação de preços

As exportações de bens desaceleraram de 13,8% em Julho para os 2,6% em Agosto deste ano. Jás as importações passaram de um crescimento de 11,9% para uma subida de 8,6%. Os dados foram divulgados esta quarta-feira, dia 10 de Outubro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Estes dados publicados pelo INE. Além disso, não estão incluídas as exportações ou importações de serviços, componente onde se encontra o turismo.(Notícia em actualização)