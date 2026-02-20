Estudos para túnel Algés-Trafaria vão custar 5,5 milhões

O Governo autorizou a Infraestruturas de Portugal a realizar uma despesa de 27,5 milhões de euros nos estudos de 16 projetos rodoviários prioritários.

O Governo autorizou a Infraestruturas de Portugal (IP) a realizar uma despesa, entre 2026 e 2029, até 27,5 milhões de euros para os estudos de 16 projetos rodoviários prioritários, de entre os cerca de 30 que definiu em março do ano passado. Deste valor, 5,5 milhões de euros destinam-se à ligação em túnel entre Algés e Trafaria, que o Executivo pretende que seja a quarta travessia do Tejo.



A portaria que autoriza a IP a proceder à repartição de encargos plurianuais foi publicada esta sexta-feira em Diário da República, definindo já para este ano uma despesa de 5,8 milhões de euros.

Na Resolução do Conselho de Ministros aprovada há quase um ano o Governo determinou e identificou as vias rodoviárias para as quais a IP deverá promover os estudos tendo em vista a sua materialização e identifica as vias rodoviárias para as quais a empresa deverá prosseguir os estudos ou ações tendo em vista as adaptações, requalificações e alargamentos necessários.

O Executivo definiu há um ano um total de três dezenas de projetos rodoviários prioritários, entre os quais o estudo para a ligação em túnel entre Algés e Trafaria e admitiu que novas vias possam ser lançadas no modelo PPP.

Entre as vias consideradas prioritárias contam-se ainda, entre outras, a construção do IC31 entre Monfortinho e a fronteira, a A26/IP8 - Santa Margarida do Sado/Beja, a A13/IC 3 - Vila Nova da Barquinha/Almeirim ou o IC13 - Montijo - Coruche/Mora/Ponte de Sor/Alter do Chão.