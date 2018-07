Para 47% dos gestores inquiridos pelo INE, os obstáculos aos despedimentos são reduzidos, muito reduzidos ou inexistentes.

Num estudo realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) junto de 5.060 empresas, apurou-se que 47% dos gestores defendem que os obstáculos aos despedimentos são reduzidos, muito reduzidos ou inexistentes.



Contudo, de acordo com o Diário de Notícias, as dificuldades em despedir continuam a ser citadas como o maior obstáculo das empresas quanto à actividade, neste Inquérito aos Custos de Contexto. 39% dos empresários ouvidos lamentam que seja um entrave "elevado ou muito elevado".



As empresas de transportes, informação e comunicação são as que sentem menos dificuldades em despedir: 53% indica que o obstáculo é reduzido. Já na indústria, 49% dizem sentir poucos ou nenhuns obstáculos nos despedimentos. Quanto ao alojamento e restauração, 37,5% do total indica sentir poucos obstáculos nos despedimentos.



Entre as grandes empresas, 52% dos empresários considera o despedimento fácil, algo que também acontece com 36% dos gestores de microempresas.



As empresas lamentam a crescente dificuldade em encontrar recursos humanos com níveis mais elevados ou com qualificações especializadas.