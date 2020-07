ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de julho de 2020.

A David Rosas é uma marca de alta joalharia que fatura mais de 100 milhões de euros por ano. Mas o império teve início nos túneis escuros das minas de carvão de São Pedro da Cova, em Gondomar. Domingos Martins Ferreira, o avô do fundador da marca, tinha apenas sete anos quando acompanhou o pai nas minas. Mais tarde foi moço de lavoura e só quando uma crise de reumático o deixou inválido é que decidiu aprender o ofício da ourivesaria.Ensinou os irmãos e os filhos e estes criaram uma empresa, Rosas de Portugal, que no anos 50 foi a maior exportadora do setor no país. David Rosas, falecido em 2009, ainda trabalhou na empresa da família, mas saiu em 1973 para criar a sua própria marca. Hoje são os filhos, Pedro e Luísa, que dão continuidade ao que já faz parte do ADN da família.