DBRS mantém rating de Portugal dois níveis acima de lixo

A DBRS, que nunca teve o rating de Portugal no lixo, manteve esta sexta-feira a notação financeira de Portugal em BBB, com tendência estável.

Numa nota publicada esta noite, a agência de notação financeira diz que os riscos relacionados com o actual rating de dois níveis acima de "lixo" estão equilibrados, já que a economia continua a crescer a um ritmo saudável e o défice com uma trajectória descendente, mas o elevado rácio da dívida pública deixa as finanças públicas do país "vulneráveis" a choques negativos.

"Apesar do crescimento económico ter moderado no primeiro semestre face a 2017, projecta-se um crescimento saudável de 2,3% para a totalidade do ano, ainda acima da média da Zona Euro", refere a nota da DBRS, destacando também pela positiva que "o défice orçamental e o rácio da dívida pública devem continuar a cair e o crédito mal parado dos bancos está a diminuir".