A Altri e a Navigator ofereceram ao Hospital Distrital da Figueira da Foz equipamento médico para ajudar no combate ao coronavírus. Este equipamento, segundo um comunicado emitido pelas empresas, "vai possibilitar a realização de exames radiológicos junto dos doentes infetados, reduzindo-se assim o tempo de diagnóstico e o risco de infeção".Este equipamento de radiologia digital vai permitir que os doentes infetados não tenham de ser deslocados do hospital distrital, evitando contaminações que podem causar infeções.A Altri e a Navigator referem ainda que a "nova solução vai também contribuir para a redução do número de pacientes e camas acumulados no departamento de radiologia".Este novo equipamento de radiologia permite ainda "reduzir as repetições dos exames, baixando substancialmente as doses de radiação recebidas pelos pacientes e disponibiliza imediatamente as imagens aos clínicos, contribuindo para uma tomada de decisão mais rápida e eficaz, ajudando na redução dos custos de operação e na prestação de melhores cuidados aos doentes", conclui o comunicado.