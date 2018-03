A entidade reguladora do sector das telecomunicações, ANACOM, revelou esta quinta-feira que cerca de 4.600 clientes da Meo atingidos pelos incêndios do ano passado continuam sem os serviços restabelecidos.De acordo com o ECO, o regular considerou que esta situação denúncia a "existência de eventuais práticas comerciais lesivas dos interesses e direitos da população" atingida pelos fogos que mataram mais de 112 pessoas.