CEO da Nestlé demitido devido a caso amoroso com funcionária

A decisão de trocar de CEO "foi necessária, dado que os valores e a gestão da Nestlé são pilares sólidos da empresa".
A Nestlé anunciou hoje que demitiu de imediato o seu presidente executivo (CEO) após este ter sido alvo de uma investigação interna por manter um relacionamento amoroso secreto com uma subordinada direta, violando o código de conduta da empresa.
A decisão foi tornada pública em comunicado, no qual a gigante suíça também informa da escolha de Philipp Navratil como o sucessor de Laurent Freixe, segundo decisão do Conselho de Administração, que tinha ordenado a investigação.
A decisão de trocar de CEO "foi necessária, dado que os valores e a gestão da Nestlé são pilares sólidos da empresa", indicou no comunicado o presidente da multinacional, Paul Bulcke, que supervisionou, juntamente com o administrador Pablo Isla, a investigação a Laurent Freixe.
Philipp Navratil, que entrou para o conselho executivo da Nestlé em janeiro de 2025, iniciou a sua carreira na Nestlé há 24 anos, primeiro como auditor interno, e ocupou vários cargos comerciais na América Central, incluindo o de diretor da Nestlé Honduras e do negócio de café e bebidas no México.
"O conselho está confiante de que irá impulsionar os nossos planos de crescimento e acelerar os esforços para melhorar a eficiência. Não vamos alterar o rumo da estratégia nem perder o ritmo", afirmou o presidente Bulcke.
A multinacional suíça de produtos alimentares Nestlé registou lucros de 5,054 mil milhões de francos (5,4 mil milhões de euros) no primeiro semestre, menos 10,3% face ao mesmo período do ano anterior.
