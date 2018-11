O antigo ministro das Finanças Eduardo Catroga considera que a presença do Bloco de Esquerda tem prejudicado o crescimento da economia portuguesa, que deveia ter crescido muito mais desde 2015 e que já devia estar em excedente orçamental. "Sem a influência negativa da esquerda radical, a economia devia ter crescido muito mais", disse uma entrevista, esta sexta-feira, ao Jornal Económico."O défice público, em 2010, estava na casa dos 11% do PIB. Sem factores extraordinários, estava à volta de 8,5%. Pedro Passos Coelho, em 2015, passou de 8,5% para 3% [do PIB]. Este Governo tinha obrigação nacional de passar de 3% para zero e criar excedente orçamental", defendeu o membro do Conselho Superior e de Supervisão da EDP, acrescentando que Portugal precisa de "criar condições para a melhoria da produtividade e da competitividade da econimia" nacional.Na mesma entrevista, Catroga criticou as políticas do Governo para as empresas, que devem entrar em vigor em 2019, considerando que estas "não podem ser objecto de medidas discriminatórias só para sacar mais dinheiro".