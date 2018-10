Nos veículos afectados, produzidos entre Agosto de 2010 e Agosto de 2017, o líquido de refrigeração pode escapar-se e em casos extremos causar um incêndio.

O grupo BMW pediu a entrega de mais de um milhão de carros devido a receios de incêndios nos modelos da marca. O pedido de recolha de carros alarga o número de pedidos de cerca de meio milhão de carros da marca para um milhão e meio.



De acordo com a BMW foi detectado em 52 modelos de viaturas, um defeito de fabrico no sistema de recirculação de gás (ERG), causador de dezenas de incêndios registados na Coreia do Sul este ano. Só neste país foi emitido um pedido de recolha de 65.763 veículos de 52 modelos a diesel das marcas BMW e Mini.



O fabricante de automóveis alemão já tinha feito em Agosto uma inspecção na Coreia do Sul a cerca de 106.000 veículos de 42 modelos, e na Europa a 324.000 carros, devido ao perigo de incêndio.



Em meados de agosto deste ano, a BMW tinha chamado para a revisão na Europa e na Ásia 480.000 veículos mas, depois de novas investigações a motores similares, a companhia alemã identificou mais veículos com problemas.





A marca irá informar os proprietários possivelmente afectados e fica responsável por substituir eventuais peças com defeito, sem qualquer custo para o condutor.