Apple lança novos iPhone 17e e iPad Air

Reservas para compra do novo modelo do iPhone e iPad podem ser feitas a partir do próximo dia 4 de março e as entregas arrancam no dia 11 de março. Preço-base para o smartphone é de 739 euros em Portugal.

A Apple lançou esta tarde o iPhone 17e, a versão mais recente do smartphone de gama baixa da empresa da maçã, assim como uma versão renovada do iPad Air, dando início a uma onda de novos produtos que serão lançados ao longo do ano.



iPhone 17e

O novo smartphone inclui um processador mais rápido, novos chips de comunicação e carregamento magnético MagSafe. O dispositivo está disponível em várias cores, incluindo o rosa, preto e branco. A aparência geral do 17e é idêntica à do iPhone 16e lançado no ano passado e conta com um armazenamento base de 256 gigabytes (GB).

Já no que toca ao novo “tablet”, o iPad Air com o chip M4 é 30% mais rápido do que a geração anterior, revelou a gigante tecnológica. Serão duas versões: uma de 11 polegadas, com um preço-base de 679 euros, e outra de 13 polegadas, com um preço inicial de 879 euros.

A Apple também planeia lançar novos computadores portáteis esta semana.

O CEO da Apple, Tim Cook, já tinha revelado que a empresa teria “uma grande semana pela frente. Tudo começa na segunda de manhã [nos EUA]", escreveu numa publicação na rede social X.