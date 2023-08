A nova vida de Joe Berardo

Dois anos depois de ter sido detido, Joe Berardo garante não se lembrar de muita coisa sobre as três noites que passou no estabelecimento prisional da Polícia Judiciária (PJ). “Quando a minha mulher morreu [a 28 de maio de 2022], fiquei doente. E ainda estou a falhar”, diz à SÁBADO sempre que tem hesitações no discurso. “Lembro-me que a cela estava suja e que tomei banho com os sapatos calçados”, conta. Nesses dias, uma das primeiras coisas que recebeu, através do filho Renato, foi um saco de medicamentos – apesar de em 2009 ter emagrecido 18 quilos com uma cirurgia para curar a diabetes feita em São Paulo, Brasil, e de por isso mesmo comer muito pouco, voltou a ter problemas de saúde e toma vários comprimidos por dia. Também não tinha pasta de dentes na cela, mas usou uma emprestada pelo advogado André Luiz Gomes (detido no âmbito da mesma operação), que os guardas do estabelecimento prisional lhe fizeram chegar. Durante 24 horas, estiveram incomunicáveis, nenhum dos dois foi ao recreio, e o empresário não sabia que o advogado também ali estava. “Quando estava a sair da cela e o vi perguntei: ‘O que é que estás aqui a fazer?’ Pensei que ele me ia tirar”, diz. “Não fazia ideia que eles podiam deter-me. Eu não ia fugir”, acrescenta nos esclarecimentos que, ao fim de alguns meses, aceitou fazer quando soube que a SÁBADO estava a preparar um artigo sobre a sua vida nos últimos quatro anos.