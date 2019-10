O Estado contabiliza 13 793 pensionistas com mais de 90 anos e 64% de aposentados da Caixa Geral de Aposentações (CGA) com idades entre 65 e 79 anos. Os dados constam no relatório e contas de 2018, a que o Correio da Manhã teve acesso.Os números mostram que, no final do ano passado, havia no regime de aposentação do Estado 2805 reformados com mais de 95 anos e 10 988 com idades entre 90 e 94 anos.