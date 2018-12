Treinador de futsal feminino admite favoritismo de Portugal

Luís Conceição apontou que Portugal é "actualmente a selecção mais forte", admitindo a responsabilidade de vencer o Europeu, em Fevereiro em Gondomar.

O seleccionador nacional de futsal feminino, Luís Conceição, apontou hoje que Portugal é "atualmente a selecção mais forte", admitindo a responsabilidade de vencer o Europeu, que vai decorrer em Fevereiro em Gondomar.



"Neste momento, acho que somos a selecção mais forte pelo que estamos a construir. As selecções começam a olhar para nós de outra forma. Portugal começa a ser a selecção de topo. Mas não chega ganharmos os jogos e jogarmos bem, passamos o apuramento com alguma tranquilidade, mas nos momentos decisivos temos de estar lá em cima. Temos de vencer", disse Luís Conceição.



O seleccionador falava aos jornalistas após o sorteio que ditou que Portugal vai defrontar a Ucrânia na segunda meia-final do Campeonato da Europa de futsal feminino, que vai decorrer a 15 e 17 de Fevereiro no pavilhão Multiusos de Gondomar. A outra meia-final opõe a Rússia à Espanha.



"As quatro selecções que estão nesta fase são equilibradas. Qualquer jogo vai ser equilibrado, os jogos vão decidir-se por pequenos detalhes. Qualquer selecção quer vencer o primeiro Europeu. O equilíbrio vai ser muito grande", disse Luís Conceição.



Na fase de apuramento para esta prova Portugal maçou 25 golos e sofreu apenas um, tendo conseguido vitórias frente à República Checa (13-0), Finlândia (3-1) e Sérvia (11-0).



Em outubro, a selecção portuguesa feminina de sub-19 conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, que decorreram em Buenos Aires, ao bater na final o Japão por 4-1. Antes, em Fevereiro, a selecção nacional masculina foi campeã europeia de futsal.



Questionado sobre se estes feitos contagiam ou inspiram a selecção A feminina, Luís Conceição confirmou essa ideia e prometeu foco no troféu.



"Contagia-nos a todos e vai contagiar também a selecção A. Temos de continuar o nosso percurso para, em Fevereiro, estarmos próximos de levantar o troféu. Se queremos vencer temos de estar preparados para defrontar qualquer selecção. Temos de estar focados para em Fevereiro estar no topo", concluiu.



O sorteio, que decorreu esta manhã na Casa Branca de Gramido, em Valbom, Gondomar, juntou o seleccionador nacional, dirigentes e autarcas, bem como Ricardinho, estrela do futsal mundial e jogador da selecção masculina portuguesa.