Tiger Woods diz que correr destruiu-lhe o corpo

O golfista Tiger Woods revelou que se há coisa que se arrepende durante a sua carreira desportiva é de correr tanto. Em entrevista à GolfTV, questionado sobre se mudaria alguma coisa se pudesse voltar atrás, o norte-americano disse que alteraria o quanto correu nos primeiros anos como desportista.

"Correr mais de 30 milhas por semana (cerca de 48 quilómetros), durante cinco, seis anos, destruiu o meu corpo e os meus joelhos", garantiu.