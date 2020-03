Thiago Wild é o primeiro tenista do circuito ATP infetado com coronavírus

O brasileiro Thiago Wild, 114.º classificado do ranking ATP, revelou esta quarta-feira que acusou positivo no teste ao novo coronavírus , sendo o primeiro tenista do circuito mundial a contrair a covid-19

"Acabei por contrair a covid-19. O meu resultado saiu hoje. Há cerca de 10 dias tive alguns sintomas, febre e estive um pouco engripado. Tenho estado em quarentena há uma semana e tenho me sentido bem nos últimos dias", afirmou o tenista, através de um vídeo divulgado na rede social Instagram.

Thiago Wild, que completou 20 anos este mês, deixou ainda um alerta: "Fiquem em casa. Precisam de ter cuidado, porque é uma doença séria, mas que pode ser controlada com a força de todos."

O brasileiro, que há menos de um mês venceu o torneio ATP 250 de Santiago do Chile, é o primeiro tenista do circuito ATP a ser infetado com o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, que já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.