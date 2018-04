Sobrinho-neto de Travassos candidato à presidência do Sporting

"Depois da birra que todos suportámos e aturámos na Assembleia Geral, seria digno que o senhor presidente viesse a público e convocasse eleições no Sporting"



O sócio diz que "há forma estatutárias de convocar eleições", mas espera que a iniciativa parta do actual presidente. ainda assim diz-se pronto para recolher as assinaturas necessárias para desencadear o processo eleitoral.



Bruno Conceição diz que não é por uma "política de terra queimada", mas critica os dirigentes do clube: "não há cultura desportiva na actual direcção do Sporting". Elogia os jogadores do plantel, nomeadamente a atitude dos jogadores em Madrid, quando foram cumprimentar os adeptos que foram ver o jogo com o Atlético.



O candidato diz contar com o apoio de João Benedito "um grande capitão e um grande atleta da história do Sporting" e revela que já tem "tudo pensado" para constituir uma equipa directiva.



Sobre a crise actual, Conceição alinha pelos jogadores:"Um momento é só um momento, o Sporting é muito maior. Precisamos do Rui Patrício, do Fábio Coentrão, do Coates a cometer erros e do Bas Dost a falhar golos".

Sócio do Sporting, mestre em direito desportivo e sobrinho-neto de Travassos, velha glória do clube de Alvalade. Assim se apresenta Bruno Conceição, de 44 anos, que anunciou este sábado a sua candidatura à presidência do Sporting.Em declarações ào jurista diz que vai avançar com a candidatura "não contra Bruno de Carvalho, mas a favor do Sporting".