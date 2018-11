19:06

Autoridades foram obrigadas a travar o guarda-redes da equipa inglesa.

O guarda-redes Kasper Schmeichel tentou de tudo para ajudar as vítimas da queda do helicóptero que matou o presidente do Leicester. O jogador correu em socorro dos ocupantes do aparelho mas foi travado pela polícia, revela Claude Puel, treinador do clube.



Puel diz que Schmeichel ficou devastado com o acidente e os tributos prestados por quase todo o mundo deixaram o jogador em lágrimas nos últimos dias.



Neste acidente morreu o presidente do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, admirado por toda a massa adepta e jogadores do clube.



Em 2010, Vichai adquiriu o clube inglês por cerca de 43 milhões de euros e nomeou o filho Aiyawatt Srivaddhanaprabha para seu vice-presidente. Para além da compra, investiu uns significativos milhões para melhorar o plantel da equipa e o estádio.



O Leicester viveu "o sonho" na época de 2015-2016, Vichai levou o clube à conquista do primeiro lugar na Premier League.