A derrota da Argentina frente à Croácia (0-3) deixou a selecção albiceleste a um passo do adeus ao Mundial'2018. O seleccionador Jorge Sampaoli admitiu que "não soube fazer a leitura correta" do jogo."Sinto uma dor enorme por esta derrota. Não soube fazer a leitura correta como devia deste jogo. A estratégia não resultou e agora há que aguardar por uma oportunidade, por mínima que seja, de tentar ainda chegar ao apuramento. O meu sentimento não é de vergonha, mas de dor, por não ter estado à altura das expectativas do povo argentino. A responsabilidade é minha, do líder, não é do Caballero, pelo seu erro no primeiro golo, nem dos outros jogadores que escolhi para jogarem", explicou."O meu plano de jogo passava por pressionar a Croácia em metade do campo, porque eles têm muito talento, mas a infelicidade do primeiro golo deixou-nos muito afectados emocionalmente e não conseguimos ter argumentos para mudar o rumo dos acontecimentos. O trabalho que realizámos antes do Mundial não está a produzir os resultados que prevíamos e quando assim é torna-se difícil que os jogadores rendam", acrescentou.Além disso, o seleccionador disse que as comparações entre Leo Messi e Cristiano Ronaldo são um incómodo."O Cristiano é um excelente jogador, os títulos nas suas equipas e selecção dizem-no. Mas falar de comparações neste momento é incómodo por aquilo que estamos a viver. O Leo está claramente prejudicado por não encontrarmos uma equipa que encaixe com ele. Temos que tratar dessa realidade e isso é uma função minha. O Leo é o nosso fio condutor, mas desde a construção não conseguimos criar uma equipa que o deixe cómodo. Trabalhamos para levar a bola até ele, ainda que os adversários façam tudo para que não chegue", explicou o seleccionador argentino.