PSP notificada da decisão do tribunal sobre ilegalidade das assembleias gerais do Sporting

A PSP de Lisboa foi notificada a meio da tarde desta quinta-feira da decisão do tribunal quanto à ilegalidade das assembleias gerais do Sporting deste domingo e de dia 21.



Segundo fonte policial disse ao CM, a PSP terá assim de agir caso estas reuniões sigam em frente, com os seus organizadores a incorrerem num crime de desobediência.



Contudo, a PSP não tem qualquer operação montada, mantendo-se apenas em alerta quanto a eventuais movimentações no Pavilhão João Rocha.