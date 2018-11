A seleção portuguesa de futebol, campeã europeia em título, conquistou hoje um lugar na 'final four' da Liga das Nações, que vai organizar, ao empatar 0-0 em Itália, no seu terceiro encontro no Grupo 3 da Liga A.A formação das 'quinas' passou a somar sete pontos, contra cinco dos transalpinos, já com os seus quatro jogos cumpridos, e um da Polónia, que Portugal recebe na terça-feira, em Guimarães, num embate para 'cumprir calendário'.A 'final four' realiza-se entre 05 e 09 de junho de 2019, no Porto e Guimarães, sendo que Portugal disputará a sua meia-final no primeiro dia -- a segunda será no seguinte -, frente a um adversário a determinar no sorteio de 03 de dezembro, em Dublin.