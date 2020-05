Pedro Proença coloca lugar à disposição

Pedro Proença colocou à disposição o seu lugar de presidente da Liga Portugal. Segundo o Record, a 9 de junho haverá uma Assembleia Geral para se decidir o futuro do líder do organismo.Esta quinta-feira, houve reunião de presidentes onde Proença colocou então o seu lugar à disposição mas onde, refira-se, não se demitiu. As palavras do presidente foram: "O meu lugar está sempre à disposição dos clubes".Como o jornal avançou hoje, Benfica e FC Porto lideram um movimento de contestação ao atual presidente. A carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa – à revelia de todos os clubes (inclusive aos que fazem parte da direção da Liga) e dos operadores televisivos –, a solicitar uma audiência para discutir a possibilidade de as dez últimas jornadas serem transmitidas em canal aberto, foi a gota de água numa relação já agastada por vários acontecimentos recentes.