Foi a 13 de Dezembro de 1987 que o FC Porto ganhou a sua primeira Taça Intercontinental. Foi em Tóquio, no Japão, onde também viriam a conquistar o troféu em 2004, desta vez em Yokohama, na derradeira ocasião em que este se disputou. Tal como em Maio de 1987, Rabah Madjer foi decisivo. Marcou na segunda parte do prolongamento frente ao Peñarol, que era treinado por Óscar Tabárez, actual seleccionador da selecção celeste – que este sábado, dia 30, enfrenta Portugal nos oitavos-de-final do Mundial da Rússia.Na altura, o clube uruguaio vinha de uma memorável final, das mais emocionantes de todos os tempos, em que derrotou o América de Cali, da Colômbia, no último minuto do prolongamento da finalíssima! O que tornou este feito ainda mais inexplicável? O América de Cali havia atingido a sua terceira final da Libertadores de forma consecutiva. Em 1985 perdeu contra os Argentinos Júniors, nos penalties. No ano seguinte, duas partidas perdidas por 1-0 ante o River Plate. Por último, em 1987, frente ao Peñarol, perderam com 3-3 no agregado.Hoje em dia, o América de Cali teria mesmo conseguido levantar o caneco à terceira tentativa. Venceu a primeira mão por 2-0 e perdeu na volta por 2-1. 3-2 ao fim de duas partidas daria para festejar, mas não em 1987. Se ao fim de dois jogos da final houvesse um triunfo para cada lado, haveria sempre uma finalíssima em campo neutro para descobrir o vencedor. Nesse momento decisivo, foi Diego Aguirre, actual timoneiro do São Paulo, do Brasil, que aos 120 minutos, numa entrada rompante pela esquerda rematou colocadíssimo ao poste oposto para destroçar os corações dos adeptos do América (se é que algum tinha sobrevivido perder as duas finais anteriores). A grande estrela de Cali, nesta altura, que figurou nas três finais perdidas, era o artilheiro Ricardo Gareca, actual selecionador do Perú.O FC Porto chegou à final da Intercontinental de 1987 porque em Maio desse ano, em Viena, tinha ganho a Taça dos Campeões Europeus: aos 77 minutos, Juary assistiu Rabah Madjer para o ilustre calcanhar fazer magia. Dois minutos depois, o argelino iludiu a defesa do Bayern pela esquerda, cruzou alto e ao segundo poste apareceu o avançado brasileiro a finalizar com o interior do pé direito, de primeira, sem a mínima hipótese para Jean-Marie Pfaff. Em dois minutos, dois jogadores decidiram a primeira vitória do FC Porto na Taça dos Campeões Europeus.O que se passou então a 13 de Dezembro de 1987 jamais aconteceria hoje. As condições climatéricas nesse dia, em Tóquio, estavam assustadoras. Nunca parou de nevar. O terreno de jogo não era relvado. Duas cores predominavam: o castanho da lama, que ocupava todo o espaço central do campo, entre as duas balizas, e o branco da neve que cobria tudo o resto. Não era possível executar um passe rasteiro com sucesso. A decisão da Taça Intercontinental de 1987 entre o vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeus e o campeão da Copa Libertadores de América foi decidida com uma partida de futebol de praia num manto de neve e lama.João Pinto escavava um buraco para bater livres, as linhas que delimitavam as grandes áreas eram inexistentes, passes, remates ou fintas, só picando a bola. Era impossível progredir em drible pelo lamaçal. O mais próximo de uma finta que pudemos assistir foi quando António Sousa, talentoso número 10 dos portistas, tirou dois adversários da frente e pontapeou a bola para a frente com quanta força ainda tinha, se não esta não andava. Nos últimos 40 metros só estavam o guarda-redes uruguaio, dois defesas e o argelino que voltaria a ser herói, Madjer. Foi mais rápido que o último defesa, deu um toque para a frente que o deixou completamente enterrado na lama, viu Eduardo Pereira adiantado e rematou assim que teve hipótese. Mesmo assim, a bola amarela quase não entrou, sobrevoou o guarda-redes e rastejou pelo canto direito da baliza dentro, porém, com as condições desumanas de jogo, podia perfeitamente ter parado onde outrora havia uma linha de golo. Entrou e aos 109 minutos o Porto passava para a frente por 2-1. Um ano de inacreditável glória para a equipa portuguesa chegava ao fim. A primeira vez que Óscar Tabárez apareceu à frente dos destinos portugueses foi derrotado.E 31 anos mais tarde? O Mundial joga-se na Rússia mas não haverá qualquer nevão a atormentar este encontro dos oitavos-de-final entre Portugal e Uruguai. Na véspera da partida, os jogadores portugueses treinaram debaixo de uma temperatura de 35º C, em Sochi. Haverá linhas de baliza, linha divisória de meio-campo, árbitros de baliza, tecnologia de linha de golo e até VAR, tudo coisas inexistentes na tempestade de Tóquio. Tabárez estará certamente preparado para mais 120 minutos emocionantes. Desde que assumiu a seleção uruguaia em 2006 já entrou para a história com alguns thrillers épicos decididos para lá do tempo regulamentar.Em 2010, nos quartos-de-final do Mundial, Olegário Benquerença expulsou Luis Suárez, quando a estrela do Uruguai evitou um golo do Gana em cima da linha de golo, no derradeiro minuto do prolongamento, que teria com toda a certeza levado os africanos às meias desse Mundial. Nos penalties os sul-americanos acabaram por vencer 4-2, vindo a sucumbir para a Holanda na semi-final (2-3), naturalmente sem o suspenso Suárez. Um ano mais tarde, nos quartos-de-final da Copa América, perante a Argentina, que jogava em casa, numa partida emocionante que terminou 5-4 nas grandes penalidades. E agora? Como vai ser este sábado? Será que Portugal vai ultrapassar o Uruguai de Tabárez a caminho da final de Moscovo?