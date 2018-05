A demissão em bloco dos membros da AG e do Conselho Fiscal traria um risco: o presidente poderia limitar-se a convocar eleições para esses órgãos, tentando controlar tudo no clube, explica o jornal Público.

Bruno de Carvalho (BdC) pôs-se um passo à frente de alguns dos seus opositores e pediu a convocação de uma Assembleia-Geral (AG) extraordinária, esta quarta-feira. O actual presidente leonino quer que seja discutida a crise que se instalou no clube e que ganhou novos contornos, inéditos, quando um grupo de adeptos entrou na Academia de Alcochete e agrediu jogadores e equipa técnica. Esta acção surge no momento em que vários membros dos órgãos sociais, que integram a Mesa da AG e o Conselho Fiscal, se preparam para apresentar a demissão de forma a pressionarem a saída de BdC."Enviámos ao senhor Presidente da Mesa da AG do Sporting Clube de Portugal, um pedido de AG extraordinária a ser marcada o mais breve possível, para analisar a situação actual do clube, auscultar os sócios e dar todas as explicações que estes entendam necessárias", refere o comunicado do clube, divulgado ao princípio da noite, após uma reunião da direcção e da Comissão Executiva da SAD .A demissão em massa que o Público terá confirmado junto de fontes não identificadas deverá acontecer segunda-feira, dia em que Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da AG, convocou os órgãos sociais para definir "o futuro imediato do Sporting".Embora possa ser um golpe duro para o presidente, poucos efeitos jurídicos terá, já que Bruno de Carvalho só cairia se ficasse também sem o apoio do Conselho Directivo, no qual reúne um forte apoio, por ter escolhido pessoas da sua total confiança, sem anteriores ligações ao clube.