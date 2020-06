Oficial. FC Porto-Boavista confirmado para a noite de São João

O FC Porto-Boavista vai ser disputado na próxima terça-feira, às 21h15, na noite de São João . A Liga tinha chamado para reunião de emergência o FC Porto, o Boavista, a Câmara Municipal do Porto e a PSP mas a partida vai mesmo manter-se na data inicialmente apontada.As entidades envolvidas apelam ao civismo dos adeptos "de forma a que mantenham a normalidade que se tem verificado até agora nas jornadas já realizadas", segundo nota da Liga. "Todas as entidades reiteram o pedido para que não existam aglomerações nas imediações do estádio, hotéis e centros desportivos", lê-se ainda."FC Porto-Boavista FC irá realizar-se na data e hora previamente agendadaA Liga Portugal, os representantes de FC Porto, Boavista FC, da Polícia de Segurança Pública e da Câmara Municipal do Porto, estiveram reunidos esta tarde na sede da Liga, de forma a clarificar as questões de segurança relacionadas com o dérbi portuense, marcado para dia 23 deste mês, noite de São João, pelas 21h15.A PSP manifestou o seu empenho na implementação de todas as estratégias de segurança necessárias para que o evento decorra dentro da normalidade.A Liga Portugal, o FC Porto, Boavista FC, CM Porto e PSP reforçam, uma vez mais, o apelo ao comportamento cívico dos adeptos, de forma a que mantenham a normalidade que se tem verificado até agora nas jornadas já realizadas. Todas as entidades reiteram o pedido para que não existam aglomerações nas imediações do estádio, hotéis e centros desportivos, de forma a que possam ser cumpridas as diretrizes impostas pela Direção Geral da Saúde."