O que nos fica da história do Mundo

Se há realmente algum interesse em saber-se isto, e há certamente, o primeiro Mundial de que me lembro é o México'86, mais exactamente de ver um jogo num restaurante de frango assado na Feira Popular. É uma história difícil de igualar.





Aquele frango desapareceu. E desapareceu o restaurante, a Feira Popular, o Mundial do México e o ano de 1986. Dessa névoa, hoje só existe o México e eu, o que foi bom, cresci, tornei-me jornalista, hoje tenho colegas tão novos cuja primeira recordação que guardam de um Mundial é o França’98, cuja final não assisti porque passei essa tarde nos jardins do Campo Grande com uma namorada. Vinte anos depois, eu e a ela ainda existimos, mas não ficámos.Passaram os anos até 2009, quando me encontrei na situação de "jornalista freelancer" – o melhor eufemismo que encontrei para disfarçar a situação de desempregado, para evitar dizer que o meu Pai, o Estado, me obrigava a apresentações na junta de freguesia de 15 em 15 dias para dizer, perante uma funcionária que tinha um emprego, que eu continuava sem um, que continuava naquilo que um Primeiro Ministro viria a chamar depois a minha "zona de conforto".Na verdade, acabei por sair da minha zona de conforto por não o sentir. Começou assim a minha primeira história com Mundiais, longe já das coisas remotas a saberem a frango assado e a beijinhos na menina, para citar aqui o Valete aos 1'25''.Achei-me com tempo e quis ir ao Mundial da África do Sul no ano seguinte. Pedi uma acreditação à FPF e contra todas as expectativas um dia recebi um email a dizer que tinha uma vaga. Quis sair ainda mais da zona de conforto. Quis sair de Lisboa uns meses antes e atravessar África por terra. Não tendo na altura nem carta nem carro, iria de transportes públicos e à boleia, para chegar a Joanesburgo em Junho. Seguiram-se semanas de preparação, cujos meandros omito por uma questão de paciência para todos.Saí em Fevereiro e demorei uma semana para atravessar Marrocos. Cheguei à fronteira com a Mauritânia e não me deixaram passar. Quinze dias antes – não o sabia – as regras tinham mudado e já não era possível obter um visto na fronteira. Teria de voltar para Casablanca e depois descer outra vez Marrocos.Ao mesmo tempo, numa curiosa coincidência, houve um golpe de estado no Niger e o país fechou as fronteiras, o que me obrigava a fazer um desvio pela costa por mais quatro ou cinco países. Muito mais tempo e dinheiro. Desisti, voltei a Lisboa quase em depressão e informei o meu Pai que estava de volta. Mas o Mundial manteve-se. Acabei por ir em Junho de avião e só nessa altura soube que devia muito à Mauritânia e ao Niger. Nesse mês no evento gastei todo o dinheiro que tinha guardado. Mas o que guardo desse Mundial não foi o Mundial.A última cidade antes da Mauritânia chama-se Dakhla, ainda muito longe da fronteira, ponto a partir do qual não era mais possível viajar de transportes públicos. Começariam ali as boleias.Poupando aqui mais alguns pormenores interessantes, mas não para este caso, vi-me numa estrada praticamente circundada pelo deserto do Sahara, a pé, com uma mochila pesadíssima às costas, sob um sol inclemente, apenas com uma garrafa de água, de dedo estendido.

Passaram dezenas e dezenas de autocaravanas de turistas europeus – maioritariamente franceses – e não houve um único que tivesse parado. Lembro-me de ver as parabólicas acopladas às caravanas e imaginar que estavam a apanhar a TF1 e de pensar como aquelas pessoas estavam tão longe de França sem nunca terem saído dela.



Cheguei a um ponto intermédio da viagem – uma bomba de gasolina a 40 km de Dakhla – graças a quatro boleias de marroquinos, a quem envio aqui um abraço. O pior viria depois. Da bomba de gasolina até à fronteira iam 300 km. Se para fazer 40km foi um martírio civilizacional, imagine-se uma viagem Lisboa-Porto às margens do deserto.

Algures a caminho da Mauritânia Foto: DR

Até que apareceu à minha frente um rapaz como eu, digo europeu, que ia abastecer o carro. Expliquei-lhe ao que ia, se me dava boleia pelo menos até à Mauritânia. Para minha surpresa, era francês e respondeu-me que ia perguntar à namorada, que estava no carro. Não sei escrever estas coisas. Não estava entre a vida e a morte, e hoje sei que estava apenas com um semidesespero de menino a passar umas dificuldadezinhas. Mas ficou guardado. Ela disse sim, enfiei-me como pude no carro, e fizemos a viagem a ouvir música e a tentar falar mal do presidente francês na altura, Sarkozy – eles mal sabiam inglês, eu mal falava francês. Condoeram-se por não conseguir passar a fronteira. A minha viagem terminava ali.



Mas era bom ainda haver fronteiras, vistos e barreiras linguísticas. Era bom o inglês não ter chegado a todo o lado. Era bom ainda se poder escrever deserto do Sahara e em vez "do Sara". Era mau ainda haver golpes de estado. Era bom não haver apps nem newsletters actualizadas do posto fronteiriço da Mauritânia em Marrocos. Era bom a ajuda e a compaixão.



Houve pouca coisa que ficou no Mundo desde aquele frango assado na Feira Popular de Lisboa em 1986. Não tive mais notícias deles, mas espero que tenham ficado um com o outro. É o François e a Sabine. Se eu fosse o Javier Cercas iria à procura deles e faria um romance à Javier Cercas, sem ficção, com personagens reais. Mas eu não sou o Javier Cercas. Resta-me dizer obrigado, ou, como eles dizem no país deles, merci.