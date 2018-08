Mathieu vai falhar o dérbi com o Benfica

O defesa francês lesionou-se no treino de sexta-feira e não poderá dar o contributo à equipa leonina para o jogo às 19 horas no Estádio da Luz.

Mathieu tem uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Tudo indica que vai jogar André Pinto.



Para este encontro, Peseiro também não pode contar com Bas Dost e Viviano por lesão.



O Benfica-Sporting está marcado para as 19 horas no Estádio da Luz.