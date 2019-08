Gracias @matheus_uribe8 por tu esfuerzo y dedicación.

Desplegaste tus alas de área a área y gracias a tu intensidad levantamos la 13.

Ahora toca emprender el vuelo con el @FCPorto

Obrigado por tudo, Matheus! #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/UsYfNBKCiA — Club América (@ClubAmerica) August 4, 2019

O médio colombiano Mateus Uribe foi confirmado como reforço do FC Porto pelo clube mexicano América. Nas redes sociais, o agora ex-clube de Uribe agredeceu-lhe o "esforço e dedicação" e desejou sucesso para a sua nova etapa com os "dragões".De acordo com o Record, o FC Porto irá pagar 9 milhões de euros por Uribe e os mexicanos não terão direito a quaisquer bonús adicionais mediante o rendimento do jogador pelo clube treinado por Sérgio Conceição.O jornal desportivo refere que Uribe acordou com os "dragões" um contrato até ao ano de 2023 e que este deve chegar ao FC Porto ainda este domingo ou segunda-feira, com vista à adaptação rápida e com olhos postos na estreia do clube português na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 8 de agosto, frente aos russos do Krasnodar.Mateus Uribe, que cumpriu 79 jogos pelo Club América, tendo marcado 18 golos, é o sétimo reforço do treinador Sérgio Conceição para a época 2019/20, depois de Nakajima, Zé Luís, Marchesín, Marcano, Luis Díaz e Saravia.