Fim da linha para Marco Silva no comando do Everton. Esta quinta-feira, um dia depois da derrota ante o Liverpool, o técnico português terá sido despedido dos toffees, segundo revela a imprensa inglesa, não resistindo a uma temporada na qual foi assinando resultados menos positivos. A gota de água foi a derrota desta noite, que seguiu às duas que a equipa de Goodison Park havia somado nas últimas partidas. Marco Silva deixa a equipa de Liverpool no 17.º posto, com 14 pontos, apenas 2 acima da zona de descida.De acordo com a imprensa inglesa, a decisão foi comunicada a Marco Silva esta manhã, isto depois de o técnico português ter estado reunido com Farhad Moshiri (o acionista maioritário do clube), Bill Kenwright (presidente) e Marcel Brands (diretor de futebol).