O Lille confirmou esta terça-feira, através do Twitter, que a Comissão de Controlo dos Clubes Profissionais da DNCG aceitou a inscrição dos quatro últimos reforços do mercado de Verão do clube, onde se inclui Rafael Leão, além de Rui Fonte, Jérémy Pied e Fernando Costanza. A confirmação foi dada após surgirem dados de que o internacional português quereria rescindir com o clube francês O jogador de 19 anos reagiu de imediato ao tweet do Lille, partilhando também a mensagem do clube da Ligue 1 nas redes sociais acompanhada por vários emojis.O internacional sub-19 rescindiu com o Sporting alegando justa causa, na sequência do ataque ao plantel leonino na Academia, em Maio, e foi oficializado no Lille a 8 de Agosto.