Liga Europa: Benfica bate Lech Poznan por 4 a 2

O Benfica venceu hoje por 4-2 na deslocação ao terreno do Lech Poznan, na primeira jornada do grupo D da Liga Europa de futebol, com o avançado uruguaio Darwin Núñez a fazer um ‘hat-trick’ na partida.

Os ‘encarnados’ adiantaram-se no marcador por intermédio de Pizzi, aos 09 minutos, na marcação de uma grande penalidade, mas a equipa polaca, do português Pedro Tiba, empatou através do avançado Ishak, aos 15, com Darwin Núñez, aos 42, a devolver a vantagem ao Benfica.

Na segunda parte Ishak ‘bisou’ na partida aos 48, mas Darwin Núñez voltou a marcar aos 60 e aos 90+3, garantindo os três pontos para a equipa portuguesa.

O Benfica lidera o grupo D com três pontos, os mesmos que os escoceses do Rangers, que venceram hoje na deslocação ao Standard Liège por 2-0, com a equipa belga a somar zero pontos, tal como o Lech Poznan.