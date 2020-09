A Liga confirmou, esta sexta-feira, o adiamento do jogo entre Sporting e Gil Vicente, confirmando que o encontro irá disputar-se na semana de 12 a 16 de outubro.Recorde-se que o encontro entre leões e gilistas foi primeiramente adiado após a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS) ter adiantado, em comunicado, que tinham sido "identificados, até ao momento, 19 casos confirmados, dos quais 11 atletas e 8 elementos do staff técnico" do Gil Vicente. Nesse sentido, entendeu-se que não estão reunidas as condições para a realização desta partida, agendada para sábado e referente à 1.ª jornada da Liga NOS", tal como refere o comunicado ARS do Norte publicado na quinta-feira."Vimos pelo presente informar V. Exas. que, face às diversas comunicações públicas divulgadas com relação ao jogo em assunto, o jogo Sporting CP vs Gil Vicente FC, não se realizará no dia de amanhã.Mais se informa que o jogo da 1.ª jornada da Liga NOS entre o Sporting CP vs Gil Vicente FC, terá lugar em dia e hora a designar, na semana de 12 a 16 de outubro de 2020", pode ler-se no comunicado oficial da Liga.